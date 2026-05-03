В Хангаласском улусе Якутии восстановили подачу электроэнергии после аварии

В Хангаласском улусе случилось ЧП на линии электропередачи - сработала защита, и высоковольтную линию 110 кВ Л-114 «Табага-Мохсоголлох» отключило. Часть населенных пунктов осталась без света. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».
Энергетики Центральных электрических сетей быстро перевели нагрузку на резервную воздушную линию 110 кВ Л-113. В итоге электроснабжение улуса удалось восстановить в полном объеме.
«Действием защиты произошло отключение воздушной линии, но сейчас мы запитали все поселки по резервной схеме», - пояснили специалисты.
Сейчас они выясняют, почему сработала автоматика и что стало причиной технологического сбоя.
