В Якутии 4 мая ожидается снег, мокрый снег и дождь, местами метель

4 мая в Якутии ожидается облачная погода с небольшим, местами умеренным снегом и мокрым снегом, днем по западным районам — с дождем. В центре региона — местами небольшой мокрый снег и дождь, возможны периоды метели. Ветер будет умеренным, на северо востоке и по нижней Лене возможны порывы до 9–14 м/с, на побережье — до 15–18 м/с. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Температура воздуха ночью составит от −4 до +1 °C, при прояснениях −2…−7 °C, на северо востоке −12…−17 °C, в низинах −17…−22 °C; днем ожидается +7…+12 °C, по западу +4…+9 °C, на северо востоке 0…+5 °C, в низинах −6…−11 °C. Опасных чрезвычайных ситуаций, связанных с погодой, не прогнозируется.

