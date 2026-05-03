Якутянка Валентина Борисова — абсолютная чемпионка России по северному многоборью. Фото: «Спорт Якутия»

В Алуште завершился чемпионат России по северному многоборью, в котором якутские спортсмены в очередной раз подтвердили свой высокий уровень. Якутянка Валентина Борисова стала абсолютной чемпионкой страны, показав стабильно высокие результаты в сумме пяти видов: золотые медали в беге на 2 км с палкой и в метании тынзяна на хорей, а также 4 е место в изнурительных прыжках через нарты. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Пьедестал среди женщин получился почти «якутским»: второе место у другой якутской титулованной спортсменки Дианы Павловой. Среди мужчин бронзовую медаль в сумме многоборья завоевал Михаил Соловьев. В общекомандном зачете сборная Республики Саха (Якутия) поднялась на третью ступень пьедестала, отметившись уверенным выступлением на всероссийском уровне.

