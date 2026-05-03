Якутская балетная школа стала лауреатом премии «Душа танца». Фото: соцсети Айсена Николаева

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил Якутскую балетную школу имени Аксении и Натальи Посельских и ведущего солиста Государственного театра оперы и балета им. Суорун Омоллоона Валерия Аргунова с присуждением престижного приза «Душа танца», учрежденного Министерством культуры РФ и журналом «Балет». Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Николаев подчеркнул, что «Душа танца» — одна из самых авторитетных профессиональных наград в отечественном балете, а школа стала первой среди ведущих балетных учебных заведений страны, удостоенной этой награды. Валерий Аргунов отмечен призом в номинации «Восходящая звезда», что, по словам главы региона, символизирует признание якутского балетного искусства на федеральном уровне.

Николаев также отметил, что победа приобретает особый смысл — в Год культуры в Якутии и в юбилейный 80 летний год со дня рождения основателя якутской балетной школы Натальи Семеновны Посельской.

