В Якутии за сутки зафиксировали 7 техногенных пожаров Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки в Якутии зафиксировано 7 техногенных пожаров, погибших и пострадавших нет. Огнеборцы эвакуировали 16 человек, в том числе 1 ребенка, спасено 8 строений. На тушение привлекались 56 специалистов и 23 единицы техники МЧС России. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Пожары ликвидированы в возгораниях сухой травы по ул. Набережная в микрорайоне Кангалассы, мусора в мусоропроводе многоквартирного дома в г. Мирном, в частной бане в п. Пригородный г. Якутск, в частном гараже в п. Чульман Нерюнгринского района, а также в мусоре в п. Нижний Бестях, рулонах сена в с. Партизан и в частном гараже в с. Техтюр.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru