Ведущего инженера Александра Доманюка из Саскылаха наградили премией «Человек труда»

Фото: Минтранс Якутии

Ведущий инженер по радионавигации и связи Александр Доманюк из Саскылаха Анабарского улуса отмечен премией «Человек труда» за 43 года работы в авиационной отрасли. Он отвечает за работу оборудования на аэродроме Саскылах, обеспечивающего управление воздушным движением по внутренним и международным маршрутам, включая кроссполярные трассы. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

С 1982 года Александр Владимирович живет в отдаленном арктическом поселке, сюда переехали его семья, дети и уже взрослый сын инженер. Вместе с родственниками они фактически представляют службу ЭРТОС Саскылаха. Несмотря на пенсию с 2003 года, он продолжает работать, считая каждый отработанный час критичным для безопасности экипажей и пассажиров.

