Федот Филиппов представил якутский кинематограф на федеральном уровне. Фото: Новости ИЛ ТУМЭН

Народный депутат Якутии Федот Филиппов выступил на заседании Молодежного парламента при Государственной Думе ФС РФ, приуроченном к 120 летию российского парламентаризма. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В рамках дебатов по государственной политике в сфере кинопроката он представил опыт якутского кинематографа и подчеркнул высокую рентабельность и динамику развития регионального кино.

Филиппов отметил, что якутский кинофильм регулярно привлекает большую аудиторию даже на фоне крупных российских и зарубежных блокбастеров, становясь заметным брендом Республики Саха (Якутия).Он выразил позицию, что государство должно поддерживать разнообразие жанров и национальных сюжетов, избегая чрезмерных ограничений, способных снизить интерес к региональному контенту.

