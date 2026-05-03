Якутский бегун Александр Моедо пробежал 285 километров и установил рекорд России

Александр Моедо пробежал 285 километров и установил рекорд России. Фото: телеграм-канал Айсена Николаева

Якутянин Александр Моедо вписал свое имя в историю российской легкой атлетики, став чемпионом страны по суточному бегу. За 24 часа он преодолел невероятную дистанцию в 285,2 километра, установил новый рекорд России и выполнил норматив мастера спорта международного класса. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Суточный бег считается одним из самых тяжелых видов легкой атлетики, где на первый план выходят не только физическая сила и скорость, но и характер. Здесь побеждают воля, способность терпеть запредельные нагрузки и продолжать двигаться вперед, когда организм работает на пределе человеческих возможностей.

Спортсмен финишировал с флагом республики в руках. Эта победа стала предметом гордости для всей Якутии, его тренеров, родных и Федерации легкой атлетики.

