Пожарные спасли коровник и летний дом в Намском районе Фото: ГУ МЧС России по Якутии.

В селе Партизан Намского района днем 2 мая загорелось сено в рулонах на улице Мымаах. Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 15:36. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

К моменту прибытия пожарного подразделения пламя уже разгорелось вовсю. Огонь повредил пять рулонов сена общим весом 250 килограммов, а также уничтожил сухую траву на площади 400 квадратных метров. Сельские пожары такого рода распространяются молниеносно, и любое промедление могло обернуться куда более серьезной бедой для подворья.

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось избежать трагедии. От огня отстояли летний дом и коровник, находившиеся в непосредственной близости от очага возгорания. Сейчас дознавателям предстоит выяснить точную причину пожара, установить виновное лицо и подсчитать материальный ущерб. На тушении работали два человека личного состава и одна единица техники.

