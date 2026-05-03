Сложные операции при бурой катаракте провели офтальмологи из Якутии в ЕАО. Фото: Якутская республиканская офтальмологическая больница

Бригада Якутской республиканской офтальмологической больницы провела серию сложных операций в Еврейской автономной области. Медики удалили катаракту и выполнили лазерное лечение пациентам с сахарным диабетом, включая особо тяжелые случаи с бурой катарактой. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Визит состоялся по личному приглашению губернатора ЕАО Марии Костюк в рамках договоренности с главой Якутии Айсеном Николаевым. В областной больнице Биробиджана якутские хирурги совместно с местным врачом прооперировали 30 пациентов старшего возраста, страдавших от катаракты. Специалисты продолжают работу в Валдгейме и Биробиджане, также запланирован прием в Облученском районе с использованием специализированного передвижного медицинского комплекса.

Губернатор Мария Костюк подчеркнула, что цель такого сотрудничества - дать землякам возможность получать квалифицированную и технологичную помощь, не покидая родную область. На встрече с главным врачом Якутской республиканской офтальмологической больницы Иваном Луцканом достигнута договоренность о расширении сотрудничества и обмене опытом между специалистами регионов.

Это уже второй визит якутских офтальмологов в ЕАО за последние пять месяцев. Впервые они побывали там в декабре 2025 года, ознакомились с работой регионального эндокринологического центра в Валдгеймской больнице и провели несколько лазерных вмешательств пациентам с сахарным диабетом и вторичной катарактой.

