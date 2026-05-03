19-летний пермяк ответит в суде за помощь мошенникам, обманувшим якутянку Фото: Прокуратура Якутии.

Прокуратура Вилюйского района передала в суд уголовное дело на 19-летнего жителя Пермского края, который помог аферистам обокрасть пожилую женщину. Молодого человека обвиняют в пособничестве в мошенничестве по схеме с лжесотрудниками банков и спецслужб. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По версии следствия, в октябре 2025 года мошенники позвонили 67-летней жительнице Вилюйска и представились сотрудниками Центробанка и ФСБ России. Используя стандартные приемы запугивания и убеждения, они вынудили женщину перевести на указанные ими счета 150 тысяч рублей.

За вознаграждение в 15 тысяч рублей обвиняемый открыл на свое имя банковский счет, обналичил поступившие от потерпевшей средства и передал их мошенникам. К моменту передачи дела в суд парень полностью осознал последствия и сумел возместить пенсионерке весь причиненный ущерб в размере 150 тысяч рублей.

