Поднимут насыпи и укрепят грунт: дорогу от Майи до Амги приведут в порядок

Пять километров дороги «Амга» отремонтируют к 2027 году

На региональной дороге «Амга» продолжается капремонт в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы охватывают участок с 38-го по 43-й километр. Главная цель - повысить эксплуатационные характеристики дорожного полотна. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По данным Управления автомобильных дорог Якутии, подрядная организация уже завершила восстановление геодезической разбивочной основы и сейчас занимается отсыпкой временной объездной дороги в зоне установки водопропускной трубы. Ремонт будет вестись без полной остановки движения.

Специалистам предстоит решить несколько ключевых задач. Прежде всего необходимо поднять насыпь на подтопляемых участках, чтобы защитить трассу от паводковых вод, укрепить грунт и усилить дорожную одежду, а также полностью отремонтировать систему водоотведения. Отдельный упор сделан на безопасность: только на этом отрезке установят 4,7 тысячи погонных метров барьерного ограждения, 222 сигнальных столбика и 68 новых дорожных знаков. Завершить все работы планируется в 2027 году.

Напомним, что обновление трассы «Амга» было инициировано главой республики Айсеном Николаевым еще в августе 2024 года. Тогда он дал старт укладке асфальта от села Майя Мегино-Кангаласского улуса до села Амга Амгинского улуса.

