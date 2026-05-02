Объездное шоссе и улицу Чайковского перекроют в Якутске 3 мая

Дорожные службы Якутска предупредили о проведении ямочного ремонта на нескольких участках дорог. Автомобилистов просят заранее учитывать эту информацию при планировании поездок по городу. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В дневное время работы развернутся на Объездном шоссе. Дорожники займутся фрезерованием старого покрытия на отрезке от транспортного кольца в районе Столичного рынка до перекрестка с улицей Очиченко.

С наступлением темноты техника переместится на улицу Чайковского. Ремонтные работы здесь запланированы с 21:00 до 05:00. Бригады будут фрезеровать дорожное полотно и засыпать основание щебнем на участке от Вилюйского тракта до улицы Кеши Алексеева.

