Житель Тверской области перевел мошеннице более 20 тысяч рублей на «такси»

В Заволжском отделе полиции УМВД России по Твери расследуют случай дистанционного мошенничества. Потерпевшим стал 22-летний житель Калининского округа, сообщает Афанасий-бизнес.

По данным полиции, около месяца назад молодой человек познакомился в соцсетях с девушкой по имени Софья. В ходе переписки она сообщила, что планирует приехать к нему из Краснодара и попросила оплатить поездку на такси.

Мужчина согласился и перевел на указанный счет 20 500 рублей. После получения денег собеседница перестала выходить на связь и удалила переписку.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело за Мошенничество. Полиция устанавливает причастных к преступлению.

