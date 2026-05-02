3 мая в Якутии ожидаются снег, мокрый снег и дождь

На северо востоке и западе республики ожидается небольшой, местами умеренный снег и мокрый снег, днем по западу — дождь. В центре — местами небольшой мокрый снег и дождь. Ветер умеренный, на северо востоке и по нижней Лене возможны порывы до 9–14 м/с, на побережье — до 15–18 м/с, местами с метелью. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Температура ночью составит от −4 до +1 °C, при прояснении −2…−7 °C, на северо востоке −12…−17 °C, в низинах −17…−22 °C; днем ожидается +7…+12 °C, по западу +4…+9 °C, на северо востоке 0…+5 °C, в низинах −6…−11 °C.

