Верховный суд Якутии подтвердил увольнение завдетсадом за конфликт интересов

Верховный суд Якутии оставил без удовлетворения апелляцию заведующей детсадом Чурапчинского района, подтвердив законность увольнения по утрате доверия. Решение суда первой инстанции вступило в силу. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По иску прокуратуры установлено: в условиях конфликта интересов она заключила 15 контрактов на продукты на 3+ млн руб. с ИП — родной дочерью. Также трудоустроила вторую дочь в детсад.

Это нарушило антикоррупционное законодательство и принципы госслужбы. Прокуратура отстояла интересы дошкольного учреждения.

