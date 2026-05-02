Ховеркрафт наехал на разлом льда под Якутском

30 апреля утром судно на воздушной подушке ООО «Ленаводсервис» наехало на разлом льда на переправе «Якутск — Нижний Бестях». Один пассажир получил ссадины. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Якутская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности плавания. Устанавливаются все обстоятельства инцидента, причины и виновные.

Это произошло на фоне таяния льда, когда перевозки по зимней переправе становятся особенно рискованными. Надзорный орган проконтролирует меры безопасности перевозчика.

