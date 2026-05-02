За сутки в Якутии 3 преступления на контроле прокуратуры

За сутки в республике зарегистрировано 3 преступления, процессуальные проверки и расследования на контроле прокуратуры. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В п. Мохсоголлох Хангаласского района мужчине 1981 г.р. причинен тяжкий вред здоровью, подозреваемый установлен.

В пгт Жатай — повторное управление авто в опьянении. В Вилюйске — повторная незаконная продажа алкоголя.

ДТП со смертельным исходом нет. Задержано 15 пьяных водителей. Прокуратура держит ситуацию под особым вниманием для оперативного реагирования.

