Каждая семья наслега собрала рубль на кинозал в Тюбяй-Жархан. Фото: ЭКСТРА СИНЕМА

1 мая в селе Тюбяй-Жархан Сунтарского района (более 500 жителей) открылся кинозал «Киногала» по программе инициативного бюджетирования. Идею поддержали на сходе: 30% миллиона рублей на оборудование — вклад семей наслега и спонсоров, остальное — местный бюджет. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Глава села Семен Петров: «Население выбрало кинозал большинством голосов. 1 мая посмотрели якутское кино со всей Якутией!» Директор клуба Дуолан Трофимов: «Жители рады доступному кино, отзывы отличные».

Зал назван в честь ветерана-киномеханика Галины Григорьевой (30 лет стажа). Она вспоминает: «Тяжело было с пленками вручную, теперь — радость!» Первый фильм — «Золото Тойон Бая» Владимира Аммосова. Это 80-й зал «Экстра Синема», 7-й в районе.

