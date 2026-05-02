Прокуратура обеспечила Горный интернат новым авто. Фото: Прокуратура Республики Саха (Якутия)

В Горном районе по требованию прокуратуры дому-интернату для престарелых и инвалидов выдали новый УАЗ 2026 г.в. По поручению зампрокурора Якутии Сергея Губина после выезда в учреждение установлено: интернат обязан перевозить постояльцев к лечению, но старый УАЗ-2013 неисправен из-за износа. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

По итогам проверки прокуратура потребовала новый транспорт. Теперь перевозки будут бесперебойными, что улучшит соцобслуживание в отдаленном районе.

