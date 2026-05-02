Ледоход на Лене Пеледуй–Витим ожидается 8–9 мая

Ледоход на участке Лена Пеледуй–Витим прогнозируется 8–9 мая в средние сроки. В Иркутской области река очистилась 28 апреля ледоход с 1–5 мая. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

С третьей декады апреля подъем воды 2–10 см/сутки. Вода на льду: Лена Олекминск–Якутск Алдан Томпонский–Усть-Майский районы.

Тепло на юге (+15°+) усиливает риски на Олекме Усть-Майском р-не. Якутское УГМС готово: 90 временных постов + Походск.

