Ростелеком набирает студентов Якутска на оплачиваемую стажировку «Твоя первая 2.0»

«Ростелеком» открыл набор на 4-й сезон оплачиваемой стажировки «Твоя первая 2.0» в Якутске и 79 других городах. Для студентов 3-5 курсов вузов и 3-4 ссузов. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

13 направлений: ИТ, телеком, маркетинг, аналитика, HR, закупки, финансы, продажи и др. 6 месяцев по трудовому договору с зарплатой, гибкий график, менторство.

За 2023-2025 подано 40 тыс. заявок, 225 стажеров, 72 трудоустроены в штат. Отбор: заявка, тест, интервью.

