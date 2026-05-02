Ребенок и 46-летний мужчина утонули в Красноярском крае

Две трагедии на воде случились в Красноярском крае в первый день мая. По предварительной информации, погибли два человека.

Как сообщает издание Newslab, первый несчастный случай произошел в селе Бражное Канского округа. Там в реке Кан утонул семилетний ребенок. Второе ЧП зафиксировано в деревне Кускун Манско-Уярского округа на реке Есауловка. 46-летний мужчина сплавлялся на надувной одноместной лодке, другие отдыхающие обнаружили плавсредство перевернутым, а рядом в воде плавали личные вещи.

Спасатели оперативно прибыли на оба места и незамедлительно приступили к поискам. Однако обнаружить ни ребенка, ни взрослого мужчину пока не удалось. Все обстоятельства случившегося предстоит установить правоохранительным органам.

В краевом учреждении «Спасатель» обратились к жителям с призывом соблюдать осторожность, поскольку впереди еще два теплых выходных дня. Спасатели настоятельно просят следить за детьми во время отдыха у водоемов и обязательно надевать спасательный жилет при любых водных прогулках.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru