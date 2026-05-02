Вахтовик купил справку на трассе у незнакомки и передал ее работодателю в Якутии

Участковые уполномоченные полиции Алданского района выявили факт использования поддельного медицинского заключения при трудоустройстве на предприятие. Фигурантом разбирательства стал 63-летний житель Хабаровского края, приехавший в Якутию на заработки вахтовым методом. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Все началось с того, что после окончания межвахтового отпуска мужчине потребовалось заключение о возможности работать с вредными производственными факторами. Проходить медосмотр честно он не захотел и отправился искать обходные пути. На одном из сайтов вахтовик наткнулся на объявление об изготовлении любых документов, в том числе медицинских заключений, и заказал нужную бумагу за восемь тысяч рублей.

Спустя несколько дней заказчику сообщили, что документ готов, и назначили встречу на участке трассы между Переяславкой и Хабаровском. Туда прибыла незнакомая женщина, обменявшая конверт на деньги. Внутри оказалось заключение медосмотра на имя покупателя, якобы выданное медицинским центром Хабаровского края, а также договор об оказании услуг и кассовый чек для правдоподобности. Мужчина хранил этот комплект при себе до момента трудоустройства, где и предъявил его работодателю. Однако служба безопасности предприятия заподозрила подделку, после чего к делу подключилась полиция. Дознаватели открыли уголовное дело по статье о подделке документов, а подозреваемому избрали подписку о невыезде.

