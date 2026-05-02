Чествование лауреатов «Человек труда» и трудовых династий прошло в Якутске. Фото: Саргын Скрябин, ЯСИА

В Якутске на площади Дружбы народов с размахом отметили Праздник весны и труда. Первомайская акция профсоюзов в этом году прошла под знаком чествования людей рабочих профессий и трудовых династий республики. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Главными героями праздника стали лауреаты премии главы Якутии «Человек труда» 2026 года. По красной дорожке первыми прошли 19 представителей самых разных отраслей: Екатерина Аммосова, Светлана Антонова, Василий Беленков, Евгений Бычков, Оксана Кривогорницина, Фекла Кычкина, Полина Лепчикова, Клавдия Макарова, Дмитрий Наумов, Светлана Никитина, Татьяна Николаева, Галина Полуэктова, Надежда Попова, Галина Софронова, Алексей Унаров, Петр Ушницкий, Мария Ханды, Татьяна Шаповалова и Александра Шкулева. Каждого из них зрители встречали заслуженными аплодисментами.

Не менее тепло приветствовали почетного наставника республики Николая Плешакова, электромонтера оперативно-выездной бригады «Водоканала», и многочисленные трудовые династии. Среди них энергетики Андриевские, педагоги Егоровы из Хангаласского улуса, Колосовы и Шишигины из Мегино-Кангаласского улуса, Обулаховы из Жиганского района, авиаторы Микешкины, работники культуры Михеевы из Вилюйского улуса и Поповы из Таттинского улуса, транспортники Пономаревы из Чурапчинского улуса и метеорологи Ушатовы из Сунтарского улуса. Отдельной благодарности удостоились ветераны профсоюзного движения.

Зампред правительства Сергей Местников вручил Благодарственные письма Главы республики коллективам предприятий за добросовестный труд и вклад в поддержку участников спецоперации. Завершила череду выступлений депутат Госдумы Галина Данчикова, отметившая, что в Год единства народов России республика демонстрирует настоящую сплоченность и верность трудовым традициям.

