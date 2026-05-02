Ранее судимый сельчанин дважды обокрал магазин цифровой техники в Якутии

В дежурную часть с заявлением о пропаже товаров обратился представитель торговой точки в Мегино-Кангаласском районе. Полицейские начали проверку и быстро установили подозреваемого. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

В поле зрения полиции попал 49-летний местный житель, уже имеющий судимость за имущественное преступление. Схема хищения в обоих случаях оказалась проста. В первый визит мужчина спокойно зашел в торговый зал, снял со стеллажа фитнес-браслет, спрятал гаджет под верхнюю одежду и беспрепятственно покинул магазин. Украденным устройством он впоследствии пользовался сам, не пытаясь его сбыть.

Спустя время он же вернулся в магазин за новой добычей. Во второй раз его заинтересовал ТВ-тюнер, который он таким же способом вынес под курткой и подключил к собственному телевизору. Теперь за обе кражи открыты уголовные дела.

