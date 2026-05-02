В Якутске переписали правила озеленения. Фото: телеграм-канал главы Якутска Евгения Григорьева

Депутаты Якутской городской Думы утвердили поправки в Правила благоустройства, которые меняют подход к озеленению города. Последние три-четыре года сфера последовательно уходит к профессиональным стандартам, и новые нормы стали логичным продолжением этого курса. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Изменилось даже название ключевой главы правил. Раньше она звучала как «Содержание и восстановление зеленых насаждений», теперь же называется «Создание, содержание и восстановление (компенсационное озеленение) зеленых насаждений». Это значит, что в городе намерены контролировать все этапы жизни каждого дерева - от посадки до возможной замены.

За одно дерево, срубленное по официальному разрешению мэрии, заявитель обязан будет высадить пять новых. Но если рубку проведут самовольно и виновника найдут, наказание станет десятикратно жестче - придется посадить 50 саженцев. Кроме того, разработаны единые стандарты озеленения. Они установят четкие требования по посадке и уходу за деревьями для строительных компаний, дорожников, управляющих организаций и собственников зданий. Эти стандарты утвердят отдельным постановлением.

Отдельным направлением станет масштабная инвентаризация и паспортизация всех зеленых насаждений. «Перепись» начнут с улиц, где уже провели профессиональное озеленение по муниципальным контрактам.

