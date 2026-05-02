Отказ из-за прописки признан незаконным: ветеран труда отстояла право на компенсацию ЖКХ в Мирном

Прокуратура Мирного защитила права ветерана труда на субсидию

Прокуратура города Мирного восстановила справедливость в отношении ветерана труда, получившей отказ в перерасчете компенсации за жилищно-коммунальные услуги. Пенсионерка получила отказ, когда обратилась в учреждение соцзащиты за положенными по закону выплатами. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Женщина проживала в квартире, находящейся в ее собственности, исправно оплачивала коммунальные платежи и имела полное право на компенсацию как ветеран труда. Однако ей отказали в перерасчете, так как она не была зарегистрирована в этом жилье. Факт проживания и право собственности в расчет не приняли.

Прокурорская проверка показала, что решение нарушает законодательство. Надзорное ведомство внесло представление, и отказ был признан недействительным. После вмешательства прокуратуры ветерану произвели полноценный перерасчет на сумму более 19,2 тысячи рублей. Деньги женщина уже получила.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru