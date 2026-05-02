Ребенок попал под колеса машины, перебегая дорогу в неположенном месте в Якутске

Ребенок попал под колеса машины, перебегая дорогу в неположенном месте. Фото: ГАИ Якутска

Госавтоинспекция Якутии проводит проверку по факту ДТП на улице Бестужева-Марлинского, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. Информация о случившемся поступила в дежурную группу 30 апреля в 19:12 от диспетчера Республиканской больницы № 1. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Сбитый ребенок самостоятельно обратился к медикам за помощью. Пострадавшего госпитализировали для оказания необходимой помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции предварительно восстановили картину происшествия. Водитель «Хендэ Солярис» двигался по улице Бестужева-Марлинского со стороны улицы Хабарова в направлении улицы Федора Попова. Возле дома № 10 он совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения машины. Пешеходный переход в этом месте отсутствовал.

