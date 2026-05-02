Приставы вынудили управляющую компанию в Чурапче погасить три миллиона долга

Судебные приставы Чурапчинского района добились погашения крупной задолженности от местной управляющей компании. Организация длительное время не платила за аренду 13 сооружений, накопив долг, неустойку и судебные издержки на общую сумму около трех миллионов рублей. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Исполнительный лист поступил в районное отделение судебных приставов после того, как компания проигнорировала решение суда и не исполнила его в установленный для добровольной оплаты срок. Судебный пристав-исполнитель применил жесткий комплекс мер принудительного взыскания.

Под арест попали семь транспортных средств и 20 объектов недвижимости, принадлежащих организации-должнику. Кроме того, было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора. Под давлением этих ограничений управляющая компания оперативно изыскала необходимую сумму и полностью погасила задолженность.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru