Абонент недоступен: в Якутске ищут 14-летнюю девушку, пропавшую 1 мая

14-летняя школьница пропала в Якутске 1 мая. Фото: ВПО «Поиск НЕРУ»

В Якутске разыскивают 14-летнюю Дайаану, которая днем 1 мая вышла из дома и перестала выходить на связь. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. Волонтеры разместили ориентировку на поиск девушки. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Приметы подростка: рост от 160 до 165 сантиметров, худощавое телосложение, длинные черные волосы. Среди особых примет - порезы на кисти. Известно также, во что она была одета в момент исчезновения: бежевая флисовая кофта без замка с черным воротником и белые карго-штаны. На ногах черные полуботинки, при себе школьница могла иметь черную сумочку или рюкзак.

Волонтеры просят всех, кто видел Дайаану или знает что-либо о ее возможном местонахождении, сообщить об этом. Связаться с поисковиками можно по телефону 8-924-872-91-12.

