В некоторых районах Якутии ожидаются небольшие осадки 2 мая

По данным синоптиков, в ближайшее время небольшие осадки пройдут на северо-западных, юго-западных, южных и северо-восточных территориях республики.

Ветер будет умеренным, но порывы могут усиливаться до 9-14 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит от 0 до -5 градусов, на северо-востоке и северо-западе столбики термометров опустятся до -10...-15 градусов. В низинах на севере и при прояснениях на арктическом побережье похолодает до 18-23 градусов мороза.

Днем воздух прогреется до +7...+12 градусов, однако на северо-западе и северо-востоке будет значительно холоднее - от +1 до +6 градусов. На Колыме днем ожидается от -1 до -6 градусов, а на арктическом побережье - от -7 до -12 градусов.

