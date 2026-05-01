ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Еще
Радио
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 мая 2026 8:25

Жители Белова жалуются на затопленные дома и бездействие властей

Одна из пострадавших воспитывает пятерых детей
Татьяна ЦВЕНГЕР
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В социальных сетях Белова появились новые тревожные сообщения от жителей, чьи дома уходят под воду, сообщает VSE42.Ru.

Одна из подписчиц рассказала, что у нее затопило огород, баню, гараж, смыло туалет, вода стоит в погребе, а полы в доме вздыбились, сделав проживание невозможным. Женщина воспитывает двоих детей и является матерью-одиночкой. По ее словам, она обращалась в администрацию, но помощи так и не дождалась.

В комментариях к этому посту другая местная жительница, у которой пятеро детей, возмутилась, что ее дом тоже затоплен, но ее даже нет в официальных списках пострадавших. Напомним, ранее сообщалось, что паводок в этом кузбасском городе уже подтопил десятки домов, и жители бьют тревогу.