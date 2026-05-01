Жители Белова жалуются на затопленные дома и бездействие властей

В социальных сетях Белова появились новые тревожные сообщения от жителей, чьи дома уходят под воду, сообщает VSE42.Ru.

Одна из подписчиц рассказала, что у нее затопило огород, баню, гараж, смыло туалет, вода стоит в погребе, а полы в доме вздыбились, сделав проживание невозможным. Женщина воспитывает двоих детей и является матерью-одиночкой. По ее словам, она обращалась в администрацию, но помощи так и не дождалась.

В комментариях к этому посту другая местная жительница, у которой пятеро детей, возмутилась, что ее дом тоже затоплен, но ее даже нет в официальных списках пострадавших. Напомним, ранее сообщалось, что паводок в этом кузбасском городе уже подтопил десятки домов, и жители бьют тревогу.