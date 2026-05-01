Прокуратура Нерюнгри добилась выплаты зарплаты 135 работникам «Экоптицы» Фото: Ольга ЮШКОВА.

Благодаря вмешательству прокуратуры города Нерюнгри 135 сотрудников компании «Экоптица» получили задолженность по заработной плате, общая сумма которой превысила 20 миллионов рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Надзорное ведомство внесло руководителю общества представление, а также возбудило в отношении юридического лица административное дело за нарушение трудового законодательства. Принятые меры позволили полностью погасить долг перед работниками.

