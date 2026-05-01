В Якутске первоклассник попал в больницу после наезда автомобиля

Фото: Ольга ЮШКОВА.
За минувшие сутки в республике не было возбуждено ни одного уголовного дела, а также не произошло дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».
Однако в Якутске женщина 1984 года рождения за рулем «Хендай Солярис» у одного из домов по улице Богдана Мариинского совершила наезд на ребенка 2018 года рождения, ученика первого класса, когда мальчик переходил дорогу в неположенном месте. Школьник был госпитализирован.
Кроме того, за сутки задержаны восемь водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения.
