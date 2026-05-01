Жители Ленска похитили 150 тысяч рублей с карты знакомого

Ленский районный суд вынес приговор двум местным жителям, которые обвинялись в краже денег с банковской карты приятеля. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В ноябре 2025 года подсудимые вместе с потерпевшим распивали спиртные напитки. Мужчина передал им свою карту и назвал пин-код, разрешив купить только спиртное и продукты, но не другие товары и тем более не снятие наличных. Однако злоумышленники проверили баланс, убедились, что на счету есть деньги, и в период с 4 по 11 ноября тайно похитили более 150 тысяч рублей, расплачиваясь картой в магазинах, снимая наличные через банкомат и используя мобильный банк.

Один из подсудимых, ранее судимый, получил три года принудительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Второй, не имевший судимости, приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Суд также частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего, взыскав с подсудимых солидарно чуть более 135 тысяч рублей в счет возмещения материального ущерба с учетом уже возвращенных денег. Приговор пока не вступил в законную силу.

