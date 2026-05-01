НовостиТуризм1 мая 2026 6:00

Путешественник Юрий Скоробогатов прибыл в Сухотино

Там стартует его экспедиция к мировому рекорду
Татьяна ЦВЕНГЕР
Путешественник Юрий Скоробогатов прибыл в Сухотино. Фото: личная страница Юрия Скоробогатова в соцсетях

В этно-археопарке в Сухотино несколько сотен читинцев встретили путешественника Юрия Скоробогатова, который решил рискнуть и установить мировой рекорд. Энтузиаста приветствовали народными гуляниями и караваем, сообщает РТК «Забайкалье».

Сам Скоробогатов признался, что два разминочных дня позади, они были непростыми, и теперь начинается основной этап экспедиции. Он пообещал любоваться просторами Забайкалья и призвал земляков беречь родной край, пообещав вернуться через четыре месяца и проверить.

На торжественной встрече присутствовала мама путешественника, которая рассказала, что увлечение туризмом у сына началось еще в школе, и призналась, что очень переживает за него, особенно в холодные ночи. Они даже собирали сумки вместе под ее полным контролем.