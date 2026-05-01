В Кемерове сохраняется высокая концентрация пыльцы ольхи и березы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кемерове в настоящее время фиксируется высокая концентрация пыльцы березы и ольхи, которые являются основными аллергенами текущего периода, сообщает издание Сибдепо.

По прогнозам специалистов, в ближайшие выходные улучшений не ожидается - активное цветение сохранится, и снижение уровня пыльцы ольхи начнется не раньше 6 мая.

Врачи рекомендуют людям, склонным к аллергии, ограничить прогулки в сухую и ветреную погоду, всегда иметь при себе антигистаминные препараты, а после возвращения с улицы промывать нос и умываться.