В заповеднике «Медвежьи острова» обнаружили 26 родовых берлог белого медведя. Фото: заповедник Медвежьи острова

В государственном природном заповеднике «Медвежьи острова» в Нижнеколымском районе Якутии завершился ежегодный весенний учет родовых берлог белых медведей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Мониторинг проводился комплексно: специалисты объезжали территорию на снегоходах, а для обследования труднодоступных участков использовали беспилотники. В исследованиях участвовали научные сотрудники национального парка «Ленские столбы», института проблем экологии и эволюции имени Северцова, а также приглашенные специалисты.

В этом году экспедиция обнаружила 26 родовых берлог, что близко к показателям позапрошлого года. Настоящей удачей для ученых стала встреча с белой медведицей, которую сопровождали сразу три медвежонка - такое случается в суровой Арктике достаточно редко. На юго-востоке острова Крестовский специалисты временно обездвижили четырех хищников - трех самок и одного самца. У них взяли образцы крови, шерсти и экскрементов для дальнейшего изучения, в том числе на содержание вредных веществ. Медведи получили имена Ньургуяна, Виктория, Раиса и Максимус, а на некоторых из них закрепили спутниковые GPS-ошейники с самосбрасывающим устройством для отслеживания миграций.

Ежегодный учет берлог позволяет ученым оценивать количество родившихся медвежат, динамику численности популяции, здоровье животных и их способность адаптироваться к изменению климата. Национальный парк «Ленские столбы» продолжает системную работу по охране главного символа Арктики.

