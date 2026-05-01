В Тяжинском районе мать заплатит штрафы за 15-летнего сына

В Тяжинском муниципальном округе инспекторы ГИБДД заметили на дороге кроссовый мотоцикл и остановили его. За рулем оказался 15-летний подросток, у которого, разумеется, не было водительских прав, сообщает VSE42.Ru.

На место вызвали мать юноши, в ее присутствии несовершеннолетнего отстранили от управления. В отношении женщины составили два административных протокола: за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему прав, и за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Теперь матери грозят штрафы.