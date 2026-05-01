Капитальный ремонт участка трассы «Амга» завершат в 2027 году по нацпроекту.

На региональной автодороге «Амга» ведется капитальный ремонт участка с 38-го по 43-й километр в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Подрядная организация уже восстановила геодезическую разбивочную основу и приступила к отсыпке объездной дороги в зоне установки водопропускной трубы. В дальнейшем специалисты поднимут насыпь на подтопляемых участках, укрепят грунт, усилят дорожное покрытие и отремонтируют систему водоотведения.

К 2027 году трасса придет в нормативное состояние и станет безопаснее. Всего проект предусматривает установку почти пяти километров барьерного ограждения, а также новых сигнальных столбиков и дорожных знаков. Обновление дорожной сети республики продолжается благодаря нацпроекту.

