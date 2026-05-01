Участник СВО с позывным «Пума» нашел в лесу пропавшую игрушку Чебурашку. Фото: Народный фронт Якутии

Участник специальной военной операции с позывным «Пума» разыскал в лесу под Кременной своего «братана» - игрушку Чебурашку, который числился пропавшим без вести еще с 2024 года. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Чебурашка был грязным и потрепанным, но после того, как «Пума» отмыл его, игрушка снова «улыбается» и, как шутят бойцы, вновь в строю. Для военнослужащего эта находка стала не просто игрушкой, а напоминанием о доме и поводом для улыбки даже в окопах.

«Народный фронт» своих не бросает и регулярно поддерживает подразделение, где служит «Пума», помогает с оборудованием и необходимыми вещами.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru