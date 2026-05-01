В Якутске две школьницы не вернулись из школы 29 апреля Фото: Якутский республиканский мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям

В Якутске третий день ищут двух девочек-подростков, которые перестали выходить на связь. Айлана Дектерева, 13 лет, не вернулась домой из школы 29 апреля и с того момента о ее местонахождении ничего не известно. В тот же день пропала и Эржена Будаева: она тоже ушла в школу, но домой так и не пришла. Обеих разыскивают волонтеры и полиция. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Приметы Айланы: рост 154 сантиметра, среднее телосложение, черные длинные волосы до пояса. Девушка заикается. На ней были черный пуховик, черные спортивные штаны-шаровары и черные кожаные ботинки.

Эржену описывают так: рост 165 сантиметров, худощавая. На скуле у нее шрам от укуса собаки - это главная особая примета. В день исчезновения девочка была одета в черную кофту, сверху коричневый пуховик («дутыш»), брюки клеш и серые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Айланы или Эржены, просят немедленно звонить по телефонам: 102 (экстренные службы), +7 (924) 872-91-12 (волонтеры), +7 (965) 998-29-95 (следователь) или на горячую линию 8 (800) 700-56-76.

