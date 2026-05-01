ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Еще
Радио
Якутия
+11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 мая 2026 3:40

Житель Якутии украл из магазина сумку ради подарка девушке

Ущерб составил 14 тысяч рублей
Ася РУДКИС
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Якутске полицейские раскрыли кражу, которая совершалась ради красивого жеста. В отдел полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратился представитель одного из магазинов и заявил о пропаже дорогой сумки. Товар стоил 14 тысяч рублей, и его след простыл. Однако сотрудники уголовного розыска быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался 35-летний мужчина, который уже был судим раньше, а родом из Чурапчинского района. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как рассказали в полиции, злоумышленник зашел в магазин под видом обычного покупателя и вежливо попросил продавца-консультанта показать ему сумки. Он ждал, пока сотрудник отвлечется на что-то другое, и в этот момент незаметно схватил одну из сумок и быстро ушел из магазина. Позже на допросе мужчина признался, что воровал не для себя, а, чтобы сделать подарок своей девушке, - ему очень хотелось ее порадовать, но денег на покупку не было.

Украденную сумку полицейские изъяли, и девушка подарка так и не получила. На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража».

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru