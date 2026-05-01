Школьник разбил нос однокласснику за оскорбление матери в Якутии

В Якутске обычная словесная перепалка между двумя одиннадцатиклассниками закончилась больницей, полицией и уголовным делом. В дежурную часть отдела полиции №2 «Якутское» позвонили медики и сообщили, что к ним попал ученик одной из городских школ - у парня диагностировали перелом носа. Как выяснилось позже, травму ему нанес его же одноклассник во время ссоры. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Инспекторы по делам несовершеннолетних опросили обоих участников драки. По словам 18-летнего подозреваемого, одноклассник в ходе ссоры оскорбил его мать. Парень не сдержался и ударил обидчика по лицу. Тот, в свою очередь, тоже не остался в долгу и дал сдачи - в итоге завязалась настоящая драка. В результате первый отделался ушибами и пошел писать встречное заявление на одноклассника.

Теперь на 18-летнего парня завели уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. А второго участника потасовки накажут по-другому: на него составили административный протокол по статье «Побои».

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru