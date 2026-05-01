Мобильные офтальмологи в Якутии за неделю вылечили 60 пациентов с катарактой

В Якутии врачи Якутской республиканской офтальмологической больницы вернулись из командировки в Среднеколымский район, где помогли десяткам местных жителей вернуть хорошее зрение. Всего за семь дней офтальмохирург Сардаана Сметанина вместе с операционной медсестрой Анной Колодезниковой провела 60 операций. Люди приезжали к ним с серьезной проблемой - катарактой, которая осложнилась подвывихом хрусталика. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Подвывих хрусталика - это состояние, при котором хрусталик смещается со своего обычного места, обычно из-за травмы или тяжелых болезней вроде глаукомы. Из-за этого нарушается фокусировка света на сетчатке, и человек начинает видеть раздвоенные или искаженные картинки. При катаракте вдобавок ослабевают так называемые цинновы связки, которые держат хрусталик. На операциях медики удаляют поврежденный хрусталик и вставляют на его место искусственную линзу.

Самому старшему пациенту было 88 лет. Все пациенты выписались с прибавкой в зрении. С начала года мобильные офтальмологи уже сделали больше 600 таких операций по всей республике. Работа не останавливается: в конце мая и начале июня бригада поедет в Ленск, Мирный и Нерюнгри, а летом их ждут в Олекминске.

