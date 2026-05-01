Студент отправится в СИЗО Якутска за кражу денег из сейфа у пенсионерки

Якутский городской суд арестовал 18-летнего уроженца Чукотки, который учится на первом курсе одного из вузов Новосибирска. Молодого человека подозревают в краже в особо крупном размере в составе организованной преступной группы, которая занимается дистанционным мошенничеством. Он пробудет в следственном изоляторе до 23 июня 2026 года. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По версии следствия, парень специально приехал в Якутск, чтобы выполнить задание неизвестных организаторов аферы. В схеме участвовал и местный несовершеннолетний житель, который через интернет связался с несовершеннолетней дочерью потерпевшей. Злоумышленники запугали девочку угрозами и заставили ее оставить в условленном месте ключи от квартиры. После этого они проникли в жилье, вскрыли сейф и похитили оттуда деньги и другие ценности. Уголовное дело о краже в особо крупном размере завели 25 апреля, и в тот же день подозреваемого задержали.

Сам студент и его адвокат просили отказать в аресте, объяснив, что родители собираются приехать в Якутск и снимут для него жилье. Однако суд учел, что постоянного места жительства и работы в Якутске у парня нет, а расследование только началось и не всех соучастников еще нашли. В итоге ходатайство следствия удовлетворили. Второму подозреваемому выбрали более мягкую меру: запрет определенных действий. Постановления еще можно обжаловать.

