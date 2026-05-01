На майские праздники в Якутии ГАИ переходит на усиленный режим работы

С 1 по 11 мая 2026 года Госавтоинспекция Якутии начинает работать в усиленном режиме. Это сделано для того, чтобы обеспечить порядок на дорогах и постараться не допустить аварий в длинные праздничные выходные. Инспекторы будут чаще появляться на трассах и в городе, а особое внимание обратят на самые опасные и грубые нарушения правил. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Помимо водителей, которые лихачат или садятся за руль пьяными, полиция займется и пешеходами, и мотоциклистами - для всех них риск попасть под проверку станет выше. В ведомстве просят обычных людей не оставаться в стороне: если вы видите, что человек за рулем ведет себя странно и неадекватно, лучше сообщить об этом в дежурную часть.

Звонить можно по телефонам 127 или 8(4112) 47-35-69. Всем участникам движения напоминают: будьте внимательны и соблюдайте правила, чтобы праздники не обернулись бедой.

