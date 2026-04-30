На юго-западе, юге и севере Якутии ожидаются дожди с мокрым снегом 1 мая.

По данным синоптиков, на юго-западных, южных и северных территориях республики пройдет небольшой дождь, который ночью будет сопровождаться мокрым снегом.

Ветер ожидается умеренный, однако в Кобяйском и Нерюнгринском районах порывы могут достигать 9-14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от -3 до +2 градусов, при прояснениях похолодает до -3...-8 градусов. На северо-востоке ночью ожидается от -10 до -15 градусов, а в низинах - до -18...-23 градусов.

Днем воздух прогреется до +9...+14 градусов, при осадках будет холоднее: от +4 до +9 градусов. На севере днем ожидается от -1 до +4, местами - от -4 до -9 градусов.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru