НовостиОбщество30 апреля 2026 10:00

Верховный суд Якутии подтвердил право дольщицы на нежилое помещение

Тяжбы длились несколько лет
Татьяна ЦВЕНГЕР
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Якутии оставила без изменения решение первой инстанции, признавшей за дольщицей гаражно-строительного кооператива «Маяк-21 век» право собственности на нежилое помещение. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В апреле 2011 года женщина заключила с кооперативом договор долевого участия в строительстве нежилого помещения на улице Можайского в Якутске, а в мае 2012 года приняла объект по акту приема-передачи. Однако зарегистрировать право собственности она не могла из-за отсутствия разрешения на ввод здания в эксплуатацию.

Ранее Окружная администрация Якутска обращалась в арбитражный суд с иском к кооперативу о признании муниципальной собственности на шесть гаражей с нежилыми помещениями, в ответ на что кооператив подал встречный иск о признании права собственности на гаражи пятой очереди.

Арбитражный суд отказал администрации и признал за кооперативом право собственности на несколько объектов. В свою очередь, Якутский городской суд установил, что истица фактически владеет спорным помещением, несет расходы на его содержание, а правопритязаний других лиц на этот объект нет, поэтому удовлетворил ее иск к администрации, признав право собственности на помещение площадью 39,2 квадратных метра. Администрация обжаловала решение, но Верховный суд республики не нашел оснований для его отмены, и решение вступило в законную силу.

